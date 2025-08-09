“어른들이 선결제했단다” 청주서 퍼지는 독서 나눔 [아살세]

지난 1일 충북 청주 산남동의 독립서점 ‘책방,앤’의 SNS에 올라온 '책 사줄게'프로젝트 공지(왼쪽 사진)와 책을 선물받은 학생의 모습. 이지영씨 제공

게시글은 스레드에서만 ‘좋아요’를 7만3000여개나 받을 정도로 관심을 끌었다. 이씨가 벌이는 이 활동의 이름은 ‘책 사줄게 프로젝트’. 그는

국민일보와의 통화에서 이 같은 프로젝트를 하게 된 이유를 이렇게 설명했다. “아이들에게 혼자 서점에서 책을 고르는, 그런 소중한 경험을 선물해주고 싶었어요.”

지난해 6월 문을 연 독립서점으로, 프로젝트는 이씨가 올해 2월 단골손님 A씨와 나눈 대화가 계기가 됐다. 그는 A씨에게 SNS에서 본 게시물을 소개했는데, 여기엔 학

생들을 상대로 선결제를 통해 ‘독서 나눔’을 실천한 누군가의 이야기가 담겨 있었다. 이 내용을 들은 A씨는 “1년 동안 매달 5만원씩

기부하겠다”고 약속했다.

“우리 책방은 학생들 등하굣길에 있는데도 과거엔

혼자 이곳을 찾는 학생이 없었다”며 “하지만 (무료로 책을 준다는) 공지를 하자 서점에 아이들이 찾아오기 시작했다”고 말했다.

“1년치 책값을 한꺼번에 후원하겠다”거나 “상황은 여의치 않지만 아이들을 위해 1권 값이라도 보내드리겠다”는 연락이 이어졌다.

참여하지 못해 섭섭해하는 아이들에게는 3000원이 든 봉투를 주고 있다. 학생들에게

용돈을 주는 이유를 묻는 말에 이씨는 “책방을 찾아오는 마음이 기특해서”라고 답했다. 그러면서

“아이들에게 독서의 즐거움을 선물하는 이런 일이 다른 지역에서도 벌어졌으면 한다”고 덧붙였다.