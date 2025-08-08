남양주 왕숙2지구 교육·문화 거점 ‘WE 드림파크’ 속도
교육부 공모 선정…335억 확보
전국 최대 규모 국비 지원
3기 신도시 첫 학교복합시설
경기 남양주시는 경기주택도시공사(GH), 구리남양주교육지원청과 함께 추진 중인 왕숙2지구 ‘WE 드림파크’가 교육부 ‘2025년 학교복합시설 2차 공모사업’에 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.
시는 총사업비 669억원 중 절반에 해당하는 335억원의 국비를 확보했으며, 이번 공모에 선정된 전국 12개 사업 가운데 최대 규모다.
3기 신도시에서는 최초로 교육부 공모에 선정된 학교복합시설로, 왕숙2지구의 교육·문화 거점 조성에 속도가 붙을 전망이다.
학교복합시설은 학생과 지역 주민이 함께 사용하는 교육·문화·체육·복지 기능을 통합한 시설이다.
‘WE 드림파크’는 ‘공원으로 하나 되는 안전한 교육커뮤니티’를 지향하며 유치원부터 고등학교까지 연계되는 ‘생애주기 에듀파크’ 개념과 공원과 학교를 연결하는 ‘그린네트워크’ 구상을 핵심으로 담았다.
이를 통해 학생들에게는 안전하고 질 높은 학습·체육 환경을, 지역 주민에게는 생활밀착형 문화·복지 서비스를 제공한다.
남양주시, GH, 구리남양주교육지원청, 경기도는 기획 단계부터 협의체를 구성해 사업을 체계적으로 준비해 왔다.
시설은 연면적 7600㎡, 지하 1층~지상 4층 규모로 건립되며, 생존수영장, 실내체육활동실, 메이커스페이스, 수소홍보관, 스터디카페, 돌봄센터 등 다양한 기능을 담는다. 시는 ‘WE 드림파크’를 통해 주민 삶의 질을 높이고 아동친화도시 실현의 기반으로 삼겠다는 구상이다.
GH는 오는 10월 ‘WE 드림파크’ 설계 공모를 추진할 예정이며, 이후 행정 절차를 거쳐 왕숙2지구 입주 시점에 맞춰 조성을 완료한다는 계획이다.
주광덕 남양주시장은 “이번 공모 선정은 남양주시가 3기 신도시 개발을 교육과 문화 중심의 미래형 도시로 이끌고 있다는 점에서 의미가 크다”며 “WE 드림파크를 시민 모두를 위한 열린 공간이자 아이 키우기 좋은 도시의 대표 모델로 완성하겠다”고 밝혔다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
