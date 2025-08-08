“답도 없는 회사”… DL그룹, 파산 직전 여천NCC에 모럴해저드 비판

살리자는 한화, 포기하자는 DL

한화그룹 1500억 지원안도 거부

이해욱 DL 회장 “답이 없는 회사”

전남 여수 평여동에 있는 여천NCC 제1사업장. 여천NCC 제공.

부도 위기에 몰린 여천NCC를 두고 한화그룹과 DL그룹 사이 의견 차이가 커지고 있다. DL그룹은 추가 지원을 일체 중단하고 워크아웃 신청까지 감수해야 한다고 주장하는 반면, 한화그룹은 1500억원 규모의 자금 대여를 통한 반전을 꾀하고 있다. DL그룹 최고경영진이 여천NCC를 향해 “답이 없는 회사” 등 공격적인 발언까지 쏟아내며 신경전이 악화하는 모양새다.



8일 석유화학 업계에 따르면 여천NCC 주주사 관계자들은 지난 7월 여천NCC 위기 극복을 위한 긴급 회의를 개최했다. 여천NCC는 몇 년 전까지만 해도 1조원대 영업이익을 기록할 정도로 건실한 기업이었지만 중국과의 저가 경쟁에 밀려 수익성이 급격히 악화 중이다.



업계에 따르면 이 회의에 이해욱 DL그룹 회장이 직접 참석해 여천NCC의 전망에 대해 부정적인 목소리를 강하게 냈다. 이 회장은 “내가 만든 회사지만 신뢰가 안간다” “DL그룹은 여천NCC랑 원료공급 계약을 하지 않겠다” “디폴트(채무불이행)에 빠져도 답이 없는 회사에 돈을 꽂아 넣을 수는 없다” 등 강경 발언을 이어가며 여천NCC의 워크아웃 신청 필요성을 강조한 것으로 전해졌다.



DL그룹의 이 같은 기조는 한화그룹과 정반대다. 한화그룹은 주주사들과 힘을 합쳐 1500억원 규모의 자금 대여를 통해 여천NCC의 위기를 극복한다는 방침이다. 산업은행 외화 보증 재개 및 자산 유동화 담보대출 등으로 자금을 조달할 경우 8월 디폴트 위험을 피하고 연말까지 운영자금을 확보할 수 있다는 의견이다. 여천NCC 공장 가동을 일부 정지해 연 900억원의 비용을 절감하겠다는 계획도 나왔다. 그러나 DL그룹과의 합작사인 여천NCC 특성상 한화그룹 독단적으로는 자금 대여가 어려운 상황이다.



DL그룹이 여천NCC의 워크아웃을 밀어붙이며 투자자들 사이에서는 볼멘소리가 나오기도 한다. 업계 관계자는 “합작 이후 25년간 4조4000억원의 누적 배당금 가운데 절반 수준인 2조2000억원을 가져간 DL그룹과 이 회장이 이 같은 모습을 보이는 것은 전형적인 모럴 해저드”라고 말했다.



한화그룹 관계자는 “여천NCC의 대주주인 한화솔루션 또한 석유화학 실적 부진으로 어려운 상황이지만 정도경영과 책임경영을 다하겠다는 입장”이라며 “주주사가 지원을 하지 않으면 여천NCC는 지금 당장 파산할 수 있다. 자구책을 실행해 여천NCC가 회생할 수 있도록 주주로서 책임을 다해야 한다”고 강조했다.



김지훈 기자 germany@kmib.co.kr



