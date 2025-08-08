60대 여성 차량, 약국 유리창 뚫고 내부까지 돌진…약사 사망
8일 오후 3시30분쯤 경기 화성시 봉담읍에서 60대 여성 A씨가 운전한 쏘렌토 차량이 상가건물 1층 약국으로 돌진했다.
A씨 차량은 전면 유리창을 부순 뒤 약품들이 진열된 데크를 뚫고 건물 내부까지 들어선 뒤에야 멈춰 섰다.
이 사고로 약국에 있던 70대 약사 B씨가 중상을 입어 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 결국 숨졌다.
약국 안에는 B씨의 아내도 있었으나 추가 인명피해는 없었다.
A씨는 약국을 이용하기 위해 건물 앞 노상 주차장에 전면 주차를 하려다 사고를 낸 것으로 알려졌다.
A씨에게서 음주나 약물 복용 등 다른 법규 위반사항은 발견되지 않았다.
경찰은 A씨가 운전 미숙으로 사고를 낸 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
A씨는 관련 혐의로 입건될 예정이다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
