시사 전체기사

60대 여성 차량, 약국 유리창 뚫고 내부까지 돌진…약사 사망

입력:2025-08-08 18:01
공유하기
글자 크기 조정
경기 화성시 사고현장. 경기도소난재난본부 제공

8일 오후 3시30분쯤 경기 화성시 봉담읍에서 60대 여성 A씨가 운전한 쏘렌토 차량이 상가건물 1층 약국으로 돌진했다.

A씨 차량은 전면 유리창을 부순 뒤 약품들이 진열된 데크를 뚫고 건물 내부까지 들어선 뒤에야 멈춰 섰다.

이 사고로 약국에 있던 70대 약사 B씨가 중상을 입어 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 결국 숨졌다.

약국 안에는 B씨의 아내도 있었으나 추가 인명피해는 없었다.

A씨는 약국을 이용하기 위해 건물 앞 노상 주차장에 전면 주차를 하려다 사고를 낸 것으로 알려졌다.

A씨에게서 음주나 약물 복용 등 다른 법규 위반사항은 발견되지 않았다.

경찰은 A씨가 운전 미숙으로 사고를 낸 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

A씨는 관련 혐의로 입건될 예정이다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
경찰, 마포구 대로변서 지인 살해 30대 남성 구속영장 신청
김계리 “잡범 다루듯 조용히 하라 해”…尹 체포 영상 공개 요구
‘위안부 피해자 후원금 횡령’ 윤미향도 광복절 특사 대상 올라
‘서부지법 난동 선동 의혹’ 전광훈 등 7명 출국금지
결국 드러난 제주 렌터카 ‘꼼수’… 예약은 쉽게, 취소는 어렵게
“왜 우리 엄마 욕해?”…친구 집 쫓아가 찌른 50대男
‘무인자율주행’ 中로보택시 승객 태우고 구덩이 추락
“정치검찰의 가장 큰 피해자”… 조국 사면 두고 엇갈린 與
국민일보 신문구독