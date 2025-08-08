김영록 전남지사 “민주 호남발전특위 신설, 획기적 발전 확신”

시사 전체기사

지난 6월 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지 민주열사 묘역을 둘러보고 있는 김영록 전남도지사와 정청래 더불어민주당 대표. 전남도 제공

김영록 전남도지사가 더불어민주당 호남발전특별위원회 신설에 환영의 입장을 밝혔다.

김 지사는 8일 자신의 페이스북을 통해 “지난 8월6일 더불어민주당 최고위원회의에서 호남특별위원회가 당 상설기구로 신설됐다“며 ”당대표 취임 첫 일정으로 전남 수해복구 현장을 찾아주시고, 후보 시절 약속한 호남특위를 이렇게 신속히 설치해주신 정청래 대표님의 각별한 호남사랑에 깊은 감사를 드린다”고 밝혔다.

이어 “호남특위 위원장으로 임명된 서삼석 최고위원님에게도 깊이 축하를 드리며 지역을 잘 아는 예결위원장 출신이 위원장을 맡게돼 든든하게 생각한다”고 밝혔다.

또한 김 지사는 “드디어 호남의 목소리가 당 운영 전반에 제때, 제대로 반영될 수 있는 토대가 마련됐다”며 “5·18정신 헌법전문 수록과 전남 국립의과대학 설립, 재생에너지 허브 구축, 제2 우주센터 조성, 무안국제공항 활성화 등 전남 핵심사업 추진이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다”고 강조했다.

아울러 “이번 호남특위가 국가발전과 민주화에 대한 호남의 헌신을 제대로 평가하고 획기적인 호남발전을 이끌어 줄 것으로 확신한다”며 “전라남도는 지역민의 의견을 잘 전달하면서 호남특위 활동을 적극 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.

무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

