SOOP, 유럽 축구 프리시즌·클럽대항전 생중계
유럽 5대 리그 축구팀들의 경기를 SOOP을 통해 볼 수 있다.
SOOP은 유럽 5대 리그 클럽들의 2025 프리시즌 친선경기와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그·유로파리그·컨퍼런스리그 등 클럽 대항전 주요 경기를 생중계한다고 8일 밝혔다.
SOOP은 9일 오후 8시45분 맨체스터 유나이티드와 피오렌티나, 오후 11시 애버턴과 AS 로마, 10일 오전 1시 브라이턴과 볼프스부르크, 오전 2시 마르세유와 애스턴 빌라의 프리시즌 경기를 생중계한다.
13일 오전 4시 설영우가 속한 츠르베나 즈베즈다 대 레흐 포즈난, 15일 오전 1시 미트월란 대 프레드릭스타드, 오전 4시 오스트리아 빈 대 바니크 오스트라바의 경기 등 UEFA 클럽 대항전 경기도 생중계한다.
SOOP에서는 축구 전문가와 현직 해설 위원, 인기 스포츠 중계 스트리머까지 다양한 스트리머들이 응원 방송을 진행할 예정이다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
