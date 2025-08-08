김건희특검 “尹 체포영장 재청구 고민중”…바로 기소 가능성도
김건희 특검은 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 재청구 여부를 고민하고 있다. 특검은 앞서 두 차례 체포영장 집행을 시도했지만, 윤 전 대통령의 완강한 거부로 무산됐다. 특검이 체포영장을 재청구하지 않고 바로 윤 전 대통령을 기소할 가능성도 제기된다.
문홍주 특검보는 8일 서울 종로구 특검 사무실에서 열린 정례브리핑에서 “(윤 전 대통령에 대한) 체포영장 효력은 전날 끝나서 필요하면 다시 청구해야 하는 문제가 남았다”며 “여러 가지 논점들이 나와 두루 살펴보면서 다시 청구할 건지 고민 중”이라고 밝혔다.
문 특검보는 ‘체포영장을 다시 받아서 소환조사할 의지가 있느냐’는 질문에 “소환해서 조사해야 한다는 원칙적 입장은 있다”면서도 “살펴봐야 할 여러 사정이 생겨서 심도 있게 논의하고 있다”고 답했다.
특검은 윤 전 대통령을 바로 재판에 넘기는 방안도 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 윤 전 대통령이 대면조사와 강제구인을 완강히 거부하고 있고, 진술 거부 의사를 이미 밝힌 상태에서 체포영장 재청구로 얻는 실익이 없다는 의견이다.
문 특검보는 윤 전 대통령 측이 전날 체포영장 집행 시도를 두고 ‘구속된 사람을 강제 인치하려는 가혹행위’라고 주장한 데 대해선 “그 의견에 동의하지 않는다”고 말했다.
윤 전 대통령 측은 체포영장 집행 과정에서 ‘구치소 출정과장 방에 가면 변호사를 만나게 해주겠다고 거짓말을 하고 차에 태우려 했다’고도 주장했는데, 문 특검보는 이에 대해 “법무부 쪽에서 해명해야 할 내용이지만 사정이 좀 다른 걸로 알고 있다”고 답했다.
윤 전 대통령의 법률대리인단은 이날 입장문을 내고 “(특검을 상대로) 향후 형사고발 및 헌법소원 등 모든 법적 수단을 동원해 책임을 묻고 바로잡을 것”이라고 밝혔다. 특검의 체포영장 집행 시도 행위는 불법에 해당하며 특검이 정치 보복을 하고 있다는 주장이다.
