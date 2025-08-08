드림에이지, ‘프로젝트 토치’ 타이틀명 ‘알케론’ 확정

본파이어 스튜디오에서 준비 중인 팀 기반 PvP 기대작

블리자드, 넥슨 출신 유명 개발자 모인 회사

드림에이지에서 준비 중인 팀 기반 PvP 게임이 베일을 벗었다.

8일 드림에이지는 본파이어 스튜디오에서 ‘프로젝트 토치’의 타이틀명을 ‘알케론(Arkheron)’으로 확정했다고 8일 밝혔다.

드림에이지는 지난 1월 본파이어 스튜디오와 퍼블리싱 계약을 체결하고 한국·일본 지역 서비스를 맡았다.