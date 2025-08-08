드림에이지, ‘프로젝트 토치’ 타이틀명 ‘알케론’ 확정
본파이어 스튜디오에서 준비 중인 팀 기반 PvP 기대작
블리자드, 넥슨 출신 유명 개발자 모인 회사
드림에이지에서 준비 중인 팀 기반 PvP 게임이 베일을 벗었다.
8일 드림에이지는 본파이어 스튜디오에서 ‘프로젝트 토치’의 타이틀명을 ‘알케론(Arkheron)’으로 확정했다고 8일 밝혔다.
드림에이지는 지난 1월 본파이어 스튜디오와 퍼블리싱 계약을 체결하고 한국·일본 지역 서비스를 맡았다.
알케론은 초현실적인 차원을 배경으로 한 온라인 팀 기반 PvP 게임이다. 신선하고 독창적인 경쟁 플레이가 강점으로 꼽힌다. 드림에이지와 본파이어 스튜디오는 이번 타이틀명 공개를 시작으로 상세 정보와 첫 게임 플레이 화면을 순차적으로 공개한다.
올해 하반기에는 아시아 PC 이용자를 대상으로 한 포커스 그룹 테스트(FGT)를 포함한 다양한 유저 테스트를 진행해 게임 완성도를 높일 계획이다.
드림에이지 정우용 대표는 “많은 분들의 관심과 기대 속에서 마침내 본파이어 스튜디오의 신작 알케론의 이름을 공개하게 됐다”며 “알케론은 플레이어의 선택과 창의력이 실시간으로 전략과 전투를 만들어내는 새로운 경쟁 경험을 선사할 것이다. 곧 선보일 전투 경험에 많은 기대 부탁드린다”고 말했다.
본파이어 스튜디오 롭 팔도 대표는 “알케론은 저희 팀이 매일 직접 플레이하며 즐겁게 개발하고 있는 작품이다. 한국은 PvP 게임의 검증 무대다. 뛰어난 실력과 게임에 대한 열정을 가진 한국 플레이어를 가장 먼저 커뮤니티에 초대할 수 있어 기쁘다”라며 “플레이어분들도 저희만큼 이 게임을 사랑해주시길 기대한다”라고 전했다.
본파이어 스튜디오는 2016년 롭 팔도(전 블리자드 최고크리에이티브책임자), 닉 카펜터(전 블리자드 아트·시네마틱 부문 부사장), 김민(전 넥슨 아메리카 대표)이 공동 설립한 게임사다. ‘스타크래프트’ ‘오버워치’ ‘디아블로’ 등 글로벌 흥행작을 성공시킨 핵심 개발자들이 주축을 이뤘다. 알케론은 스튜디오의 첫 공식 프로젝트다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
