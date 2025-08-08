한국기독공보 신임 사장에 이재규 장로

109회기 3차 이사회에서 결정… 110회 총회에서 인준 절차

그는 “

텍스트 데이터의 중요성, 뉴스의 생산성, 공정한 보도의 지속가능성, 구성원들의 문서 선교 소명의식과 사명감 고취를 통해 앞으로의 기독공보사 80년을 준비하겠다”고 말했다.

이 사장은 또 기독공보사의 지난 80년과 향후 80년을 포함한 ‘

진정한 총회의 교단지, 교단의 기관으로서의 정체성을 확고히 하겠다”고 덧붙였다.