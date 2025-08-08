속초 오징어 난전, ‘불친절 논란’에 고개 숙였다
속초 오징어 난전이 최근 손님에게 불친절한 대응으로 논란이 되자 행사를 운영하는 속초시수산업협동조합과 속초시 채낚기경영인협회, 속초시양미리자망협회가 8일 강원도 속초의 속초시수산업협동조합에서 자정 결의 대회를 열었다.
대회에는 난전 입주자 20여명이 참석해 ‘밝은 미소, 상냥한 말투로 손님맞이’ ‘정직한 가격 실천’ 등 내용이 담긴 결의문을 채택했다. 또 카드 결제 거부, 바가지요금, 고가 음식 주문 강요, 식사 시간 재촉 등 반복적으로 불거지는 불친절·불공정 영업 행위와 관련한 교육을 받았다.
속초시채낚기경영인협회는 불친절 논란을 일으켰던 해당 입주자에 대해 “지난달 22일 경고 처분했다”며 “동일 민원 재발 시 영업정지 또는 영업 폐쇄까지 검토하겠다”고 밝혔다. 이어 “해당 입주자는 이날부터 오는 31일까지 영업 정지하고, 입주자 전체도 오는 17~22일 운영 중단 후 반성의 시간을 갖겠다”며 “이 기간 내부규정을 재정비해 더욱 친절한 운영 환경을 조성하겠다”고 말했다.
논란을 빚은 점주는 직접 사과문을 낭독했다. 아울러 난전 상인 일동도 이날 사과문을 발표했다. 이들은 “오징어 난전 불친절 사례가 언론과 유튜브 등을 통해 전해지면서 많은 비판과 비난이 쏟아지고 있다”며 “국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 송구스럽게 생각하고 불편을 겪으신 분들께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
그러면서 “천혜의 자연환경을 갖춘 관광 도시 속초시의 이미지를 실추시킨 점 거듭 사과드린다”며 “우리 상인들은 고객님들의 소중한 목소리를 더욱 겸허히 받아들이고 앞으로 더욱 친절한 응대로 보답하겠다”고 약속했다.
속초시도 재발 방지와 운영 개선을 약속했다. 시 관계자는 “서비스 품질 개선을 위해 지속해 현장 지도를 실시하고 불친절 사례를 철저히 점검하겠다”며 “관광 신뢰 회복에 행정력을 집중해 다시 찾고 싶은 도시 속초가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
앞서 오징어 난전의 한 식당은 지난 6월 26일 한 유튜브 채널에 올라온 영상에서 손님에게 식사를 재촉하거나, 자리 이동을 권유하고, 오징어 회를 더 주문하라는 모습 등이 공개돼 불친절 논란을 빚었다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
