속초 오징어 난전, ‘불친절 논란’에 고개 숙였다

8일 강원 속초시 청호동 속초시수산업협동조합에서 오징어 난전 상인과 관계자들이 자정 결의대회를 열고 불친절 논란에 대해 사과하고 있다. 연합뉴스

운영하는 속초시수산업협동조합과 속초시 채낚기경영인협회, 속초시양미리자망협회가 8일 강원도 속초의 속초시수산업협동조합에서 자정 결의 대회를 열었다.

속초 오징어 난전 상인들에게 친절을 당부하는 강정호 강원도의원. 연합뉴스