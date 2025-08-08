휴가 마치고 돌아오는 이 대통령…정상회담·조국 사면 등 과제 산적

한·미 정상회담, 경제·안보 지켜내야

트럼프 ‘돌발요구’에도 대응 필요

‘조국 사면’ 야권 설득도 주목

이재명 대통령이 1일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 전국 시도지사 간담회에서 대한민국시도지사협의회장인 유정복 인천광역시장의 발언 뒤 박수치고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 오는 12일 국무회의에서 8·15 특별 사면 대상자를 공표할 예정이다. 국무회의에 오르는 사면·복권 대상자 명단엔 조 전 대표와 부인인 정경심 전 동양대 교수, 최강욱·윤미향 전 의원, 조희연 전 서울시교육감 등 이름이 포함된 것으로 알려졌다. 특히 조 전 장관 부부의 사면·복권에

대해선 야권을 중심으로 강력한 반대 주장이 제기되고 있다. 이 대통령이 사면·복권에 나서더라도 설득력 있는 명분으로 이를 설득해내야 향후 정국 운영에 힘이 실릴 수 있단 관측이 나온다.