여한구 “美비관세장벽, ‘US 헬프데스크’ 통해 애로사항 적극 정취”
여한구 통상교섭본부장은 8일 미국이 문제 삼는 비관세장벽과 관련해 “US 헬프데스크를 신설 운영해 미국 기업들의 불만과 애로를 적극적으로 청취하고 해결할 것”이라며 “한국에 진출한 외국투자 기업들이 더 좋은 환경에서 투자할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
여 본부장은 이날 주한미국상공회의소(암참)를 방문해 미국계 외투기업과 간담회를 갖고 이같이 밝혔다. 여 본부장이 언급한 ‘US 헬프 데스크’는 대한무역투자진흥공사(코트라) 내 전담 인력을 배치해 조만간 운영될 예정이다. 이날 간담회는 지난 30일(현지시간) 타결된 한미 관세협상 결과를 공유하고 양국 간 협력관계 증진을 위해 마련됐다.
여 본부장은 “한미 관세협상 타결로 한국기업의 단기적 수출 불확실성이 해소되고 주요국과 비교해 불리하지 않은 경쟁 조건을 확보했다”고 평가했다. 그는 “조선 자동차 반도체 바이오 배터리 원전 등 전략산업 분야에서 한미 간 제조업 르네상스 파트너십을 강화할 것”이라고 강조했다.
여 본부장은 “암참이 한국 시장에 대한 신뢰를 바탕으로 양질의 일자리 창출과 국내 경제 활성화에 기여해준 것에 사의를 표한다”며 “관세협상 타결로 대외통상 환경 불확실성이 상당 부분 해소된 만큼 한국의 인공지능, 데이터 센터 등 미국계 외투기업의 적극적인 투자확대”를 당부했다.
제임스 김 암참 회장은 “이번 한미 관세협상 타결 이후에도 민감한 통상 이슈에 대한 논의가 이어질 것으로 예상되는 만큼 양국 간 긴밀하고 지속적인 대화가 중요하다”고 말했다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사