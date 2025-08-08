대경대 한류캠퍼스, 고교생 대상 진로직업체험 캠프 개최

23일 개최 예정…진로체험 캠프 큰 호응

배우·태권도·모델 등 7개 학과 참여

실습 중심 프로그램 청소년 진로 지원



대경대학교 한류캠퍼스는 오는 23일 전국 고등학생을 대상으로 1일 진로직업체험 캠프를 개최한다고 8일 밝혔다.



이번 캠프에는 모델연기과, 연기예술과, 태권도과, 특수분장과, K-실용음악과, 사회복지상담과, AI스포츠분석학과 등 총 7개 학과가 참여하며, 참가자들은 각 분야의 전공과 진로를 직접 경험할 수 있다.



캠프는 무료로 진행되며, 일부 학과는 지원자가 몰려 조기 마감하는 등 높은 관심을 받고 있다.



특히 특수분장과의 ‘플랫몰드 기법을 활용한 실리콘 스킨 제작’ 체험 프로그램은 30명 정원이 빠르게 마감됐으며, 태권도과에서는 국가대표 출신 교수들이 직접 시범기술을 지도해 참가자들의 참여 열기가 뜨겁다.



모델연기과는 슈퍼모델 출신 교수진이 워킹, 포토 포즈, 프로필 촬영까지 아우르는 원스톱 프로그램을 운영해 실전 감각을 높일 수 있도록 한다.



연기예술과는 연극, 드라마, 영화, 뮤지컬 등 다양한 장르의 연기를 직접 체험하고 숏폼 콘텐츠로 제작하는 프로그램을 제공하며, K-실용음악과는 가수 소찬휘 교수가 주관하는 ‘나도 K-Music 스타’ 프로그램과 재학생 특별공연이 진행된다.



AI스포츠분석학과는 경기 영상 분석과 데이터 해석을 통해 스포츠 전략 수립을 체험할 수 있는 프로그램을 운영하며, 사회복지상담과는 Qlay 카드 워크숍과 인지놀이 체험으로 사회복지사의 역할을 소개한다.



대경대 관계자는 “참가자들이 직접 진로와 적성을 체험하고 전문가들과 실습하며 특기와 역량을 개발할 수 있는 좋은 기회”라며 “앞으로도 청소년들이 다양한 직업 세계를 체험하며 꿈을 키울 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 참가 신청은 대경대학교 홈페이지를 통해 가능하다.



남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대경대학교 한류캠퍼스는 오는 23일 전국 고등학생을 대상으로 1일 진로직업체험 캠프를 개최한다고 8일 밝혔다.이번 캠프에는 모델연기과, 연기예술과, 태권도과, 특수분장과, K-실용음악과, 사회복지상담과, AI스포츠분석학과 등 총 7개 학과가 참여하며, 참가자들은 각 분야의 전공과 진로를 직접 경험할 수 있다.캠프는 무료로 진행되며, 일부 학과는 지원자가 몰려 조기 마감하는 등 높은 관심을 받고 있다.특히 특수분장과의 ‘플랫몰드 기법을 활용한 실리콘 스킨 제작’ 체험 프로그램은 30명 정원이 빠르게 마감됐으며, 태권도과에서는 국가대표 출신 교수들이 직접 시범기술을 지도해 참가자들의 참여 열기가 뜨겁다.모델연기과는 슈퍼모델 출신 교수진이 워킹, 포토 포즈, 프로필 촬영까지 아우르는 원스톱 프로그램을 운영해 실전 감각을 높일 수 있도록 한다.연기예술과는 연극, 드라마, 영화, 뮤지컬 등 다양한 장르의 연기를 직접 체험하고 숏폼 콘텐츠로 제작하는 프로그램을 제공하며, K-실용음악과는 가수 소찬휘 교수가 주관하는 ‘나도 K-Music 스타’ 프로그램과 재학생 특별공연이 진행된다.AI스포츠분석학과는 경기 영상 분석과 데이터 해석을 통해 스포츠 전략 수립을 체험할 수 있는 프로그램을 운영하며, 사회복지상담과는 Qlay 카드 워크숍과 인지놀이 체험으로 사회복지사의 역할을 소개한다.대경대 관계자는 “참가자들이 직접 진로와 적성을 체험하고 전문가들과 실습하며 특기와 역량을 개발할 수 있는 좋은 기회”라며 “앞으로도 청소년들이 다양한 직업 세계를 체험하며 꿈을 키울 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 참가 신청은 대경대학교 홈페이지를 통해 가능하다.남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지