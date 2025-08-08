현장 목소리 대폭 반영…특허심판 절차 더 빨라진다

지난 상반기 변리사회 및 기계·화학생명·전기전자 등 기업과 정책간담회를 진행한 특허심판원은 현장 목소리를 반영해 우선·신속심판 요건 정비, 심판·조정연계 절차 구체화 요구 등을 반영해 관련 행정규칙을 개정했다.

먼저 심판·조정 연계제도 활성화를 위해 관련 서식 등을 정비하고, 심판·조정 연계 사건도 국선대리인 활용이 가능하도록 국선대리인 신청 및 보수 지급 기준을 새롭게 마련했다.

우선심판 제도도 개편되면서 심판 처리는 보다 신속해질 전망이다.

심판절차 지연을 방지하고 심리 충실성을 위해 도입된 ‘적시제출주의’의 실효성 향상을 위해 심리진행상황안내·구술심리심문서 등의 통지 서식도 개정했다.