의정부시, 운수업체와 마을버스 현안 간담회 개최

김동근 의정부시장이 8일 마을버스 운수업체 관계자들과 간담회 진행 후 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장과 시 관계자 3명, 일상교통·용현교통

금오교통

새말운수

녹양교통 대표 등 5명이 참석해 마을버스 준공영제 도입, 재정지원 예산 증액, 요금 인상, 운수종사자 처우 개선 방안 등에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.

김 시장은 “시내버스와 함께 마을버스는 시민 생활과 직결된 중요한 교통수단인 만큼, 공공성과 지속 가능성을 확보하는 데 시가 책임감을 갖고 나서야 한다”며 “현장의 목소리를 반영한 교통정책으로 시민 교통권을 보장하고 운수업계와 상생의 기반을 마련하겠다”고 말했다.