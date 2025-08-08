충남대 ‘국립대 육성사업 성과평가’ S등급 달성

조철희 충남대 기획처장은 “이번 성과는 대학 혁신을 위해 충남대 모든 구성원이 노력한 결과”라며 “앞으로도 지역 여건과 특성을 반영한 교육·연구 혁신의 거점 역할을 수행하겠다”고 말했다.

충남대가 교육부·한국연구재단의 ‘2025년 국립대학육성사업 성과평가’에서 최고 등급인 S등급을 달성했다고 8일 밝혔다.한국연구재단은 충남대의 학사 운영실적 우수성, 창의융합대학 설립·운영을 통한 모집단계 혁신성을 갖추기 위한 노력, 총장과의 대화를 정례화하며 학내 소통 활성화 등의 노력을 높이 평가했다.이를 통해 충남대는 교육혁신성과 부문 S등급, 자체성과관리 부문은 A등급을 받는 등 인센티브 159억원을 포함해 총 사업비 255억원을 확보했다.대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지