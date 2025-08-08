익산 간판정비사업 ‘강압수사’ 논란…전북경찰청, 감찰 착수

청장 명의 입장문 통해 “유족에 깊은 조의”

전북경찰청

전북 익산시 간판정비사업 비리 의혹과 관련 경찰 수사를 받던 업체 대표가 숨진 가운데 전북경찰청이 강압수사가 있었는 지를 들여다 보기로 했다.



김철문 전북경찰청장은 8일 입장문을 통해 “수사상 적법절차 준수와 인권 보호를 더 신중히 하도록 도내 전 수사 부서에 지시했다”면서 “유족에게 위로와 깊은 조의를 표한다”고 말했다.



이어 “담당 팀장과 수사관을 업무에서 배제했다”며 “별도로 진상 파악 및 책임소재 확인을 위해 수사 감찰도 진행하겠다”고 밝혔다.



앞서 해당 사건 피의자로 경찰 조사를 받던 40대 A씨는 전날 오후 6시쯤 전북 완주군 봉동읍 자신의 사업장에서 숨진 채 발견됐다. A씨는 익산시 간판정비사업 참여 등을 대가로 시청 공무원에게 금품을 제공한 혐의를 받아 왔다.



A씨는 최근 지인에게 “(경찰이) 회사 문을 닫게 하겠다고 한다”며 지인에게 강압수사 정황을 토로한 것으로 전해졌다.



익산=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전북 익산시 간판정비사업 비리 의혹과 관련 경찰 수사를 받던 업체 대표가 숨진 가운데 전북경찰청이 강압수사가 있었는 지를 들여다 보기로 했다.김철문 전북경찰청장은 8일 입장문을 통해 “수사상 적법절차 준수와 인권 보호를 더 신중히 하도록 도내 전 수사 부서에 지시했다”면서 “유족에게 위로와 깊은 조의를 표한다”고 말했다.이어 “담당 팀장과 수사관을 업무에서 배제했다”며 “별도로 진상 파악 및 책임소재 확인을 위해 수사 감찰도 진행하겠다”고 밝혔다.앞서 해당 사건 피의자로 경찰 조사를 받던 40대 A씨는 전날 오후 6시쯤 전북 완주군 봉동읍 자신의 사업장에서 숨진 채 발견됐다. A씨는 익산시 간판정비사업 참여 등을 대가로 시청 공무원에게 금품을 제공한 혐의를 받아 왔다.A씨는 최근 지인에게 “(경찰이) 회사 문을 닫게 하겠다고 한다”며 지인에게 강압수사 정황을 토로한 것으로 전해졌다.익산=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지