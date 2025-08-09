“살아난 게 기적” 온몸에 파편 박힌 채 버려진 백구 [개st하우스]

-김효진 도그어스플래닛 반려견 행동전문가

입양길 열어주려 했는데…70개의 총알 파편 박힌 백구



3시간 대수술 끝에…드러난 금속 조각들



입양길 열릴까…귀동이의 견생2막





■ 귀동이의 가족을 모집합니다

- 7살 백구, 중성화 수컷

- 20kg, 예방접종 완료

- 성격이 온순하고 다른 동물과 잘 지냄

- 앉아, 손, 엎드려 등 가능 / 생활공간에서 분리 배변

- 동물병원 관련 처치는 도그어스플래닛과 vip동물병원이 전담해드립니다:)



■입양을 희망하는 분은 아래 인스타그램으로 DM 보내주세요! (도그어스플래닛)

https://www.instagram.com/d.u.p_adopt



■귀동이는 개st하우스에 출연한 162번째 견공입니다(112마리 입양 완료)

-입양자에게는 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌이 동물의 나이, 크기, 생활습관에 맞는 ‘영양 맞춤사료’ 1년치(12포)를 후원합니다.



동물병원을 찾아온 한 마리 백구

이 천진난만한 녀석의 몸에는 70개 넘는 쇠구슬이 박혀 있었습니다🥹

그동안 얼마나 아팠을까...

안타까운 사연이 알려지자, 전문가들이 찾아왔는데요

온몸에 총알 조각을 안고 살아가던 백구 귀동이의 뭉클한 견생 스토리를 지금 시작합니다💕

