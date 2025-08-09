“살아난 게 기적” 온몸에 파편 박힌 채 버려진 백구 [개st하우스]

개st하우스는 위기의 동물이 가족을 만날 때까지 함께하는 유기동물 기획 취재입니다. 사연 속 동물에게 도움을 주고 싶다면 유튜브 '개st하우스'를 구독해주세요.
“입양 준비교육을 받는 유기견 중에 다른 교육은 다 잘 받는데 얼굴만 만지면 입을 씰룩거리는 백구가 한 마리 있었어요. 공격성이 아니라 무언가 불편해서 움찔하는 듯한 느낌이었어요. 혹시나 해서 동물병원에 데려가 정밀검진을 해봤는데 세상에, 녀석의 몸에 70개가 넘는 산탄총 파편이 있더라고요. 특히 얼굴에 많이 박혀 있었습니다. 그래서 손이 닿을 때마다 그렇게 움찔거렸던 거죠. 아파서. 녀석은 대체 이런 몸으로 어떻게 살아왔을까요. 또 그동안 얼마나 고통스러웠을까요.”
-김효진 도그어스플래닛 반려견 행동전문가
지난 6월 12일 오후, 서울 성북구의 한 대형 동물병원. 수술대에는 온몸을 제모한 20㎏ 남짓한 백구가 누워 있습니다. 피폭 방지용 차폐복을 입은 수의사가 백구를 향해 방사선 투사기를 쏘자 대형 모니터에 반짝이는 점이 나타납니다. 피부와 뼈 사이사이에 자리잡은 수십 개의 하얀 점들. 백구의 몸에 박힌 산탄총 총알의 파편들입니다. 금속 조각들은 특히 백구의 얼굴 부위에 집중돼 있었습니다. 저 파편들 중 한 개라도 다른 곳에 맞았다면 백구는 지금 어떻게 됐을까요.
천운으로 파편이 치명적인 부위를 피하기는 했지만 몸속의 금속 조각들은 그동안 백구를 끔찍하게 괴롭혔습니다. 무엇보다 뼈아픈 것은 파편들로 인해 백구의 입양길이 막혔다는 사실입니다. 백구는 입양 교육을 마치면 항공편을 이용해 북미권으로 입양될 예정이었습니다. 하지만 몸 안에서 금속이 검출되면서 규정상 항공기 탑승이 불가능해져서 해외 입양은 포기해야 했습니다. 국내 입양을 위해서도 체내 파편을 제거하는 고난도의 수술은 불가피했습니다.
그때 나타난 것이 서울 VIP동물병원의 의료진이었습니다. 이들은 백구의 총탄 제거 수술과 이후 예후 관리까지 무료로 해주기로 했습니다. 백구의 수술을 집도한 안승엽 VIP동물의료센터 성북점 원장은 “눈물샘, 침샘 같은 중요한 신경이 다치지 않도록 조심해서 파편을 제거해야 하는 고난도 수술인데다 의료진은 피폭 위험도 있다”며 “동료들이 백구를 위해 장시간 수술에 자원해줬다”고 설명했습니다.
입양길 열어주려 했는데…70개의 총알 파편 박힌 백구
귀동이의 사연을 개st하우스 팀에 알려온 건 반려견 행동전문가 김효진씨입니다. 효진씨는 서울에서 반려견 훈련소를 운영하는 한편, 훈련소의 일부 공간을 할애해 안락사를 앞둔 유기견들을 정기적으로 구조해 돌보며 입양 보내는 봉사활동을 하고 있었는데요. 지난 4월, 한 동물단체의 부탁으로 백구 귀동이를 맡아 돌보게 됩니다.
전라도의 한 공공보호소에서 안락사 직전 구조됐다는 녀석. 일반적으로 진도 믹스견은 15㎏만 넘어도 대형견으로 여겨져 국내에선 입양선호도가 낮은 편입니다. 대부분은 사회화 교육 후 대형견을 선호하는 북미권으로 해외 입양됩니다. 구조된 지 6년이 넘도록 입양 문의가 없던 귀동이 역시 마지막 선택지인 해외입양을 노리기 위해 행동전문가인 효진씨에게 맡겨진 것이었죠.
귀동이는 훈련소 생활에 금세 적응했다고 합니다. 앉아, 손, 엎드려 등 구령을 잘 알아듣고, 사람의 손길을 즐기며 다른 개들과도 잘 어울리는 등 해외 입양 시 요구되는 사회성을 빠르게 갖췄습니다.
하지만 문제가 하나 있었습니다. 얼굴 주변을 만지면 입꼬리를 씰룩대며 불편한 기색을 드러낸다는 점이었는데요. 자칫 공격성으로 비칠 수 있는 이 행동을 고치지 않으면 해외 입양은 어렵겠다고 판단한 효진씨와 동료 행동전문가들은 무던히도 애를 썼습니다. 하지만 이상하게도 이것만은 고칠 수가 없었어요. 효진씨는 “스스로 사람에게 다가와 얼굴을 내미는 귀동이가 정작 터치를 불편해하는 걸 이해할 수 없었다”면서 “건강상의 문제가 아닐까 생각하게 된 이유”라고 말했습니다. 효진씨는 곧바로 귀동이를 동물병원에 데려갔고, 컴퓨터단층촬영(CT)와 엑스레이 촬영 결과 충격적인 사실을 알게 됩니다.
귀동이의 몸 안에는 70여 개의 산탄총 파편이 박혀있었습니다. 이 녀석, 무수한 총알 조각을 몸에 달고 살고 있었던 겁니다. 그중 절반에 가까운 파편은 눈, 코 주변에서 발견됐는데요. 귀동이가 얼굴을 만지면 움찔거린 이유였습니다. 효진씨는 “보통 개들은 아픈 부위가 있으면 극도로 방어적이고 경계심이 강해져서 보호자가 알게 된다”면서 “귀동이의 온순한 성격이 오히려 문제를 덮은 측면이 있는 것 같아 더 안타깝다”고 설명합니다.
총상을 통해 귀동이의 아픈 과거도 추측할 수 있었습니다. 아마도 귀동이는 수렵견이었을 겁니다. 몸에 박힌 작은 쇠구슬은 조류용 산탄총에 주로 사용되는데요. 귀동이는 총에 맞은 조류를 물어오는 역할을 했을 테죠. 하지만 산탄총은 사냥감뿐만 아니라 수렵견에게도 위협적입니다. 산탄총의 총알에는 보통 200~300개의 작은 납 구슬이 들어 있어 발사 직후 지름 1m에 달하는 넓은 범위로 튀게 됩니다. 귀동이는 사냥 과정에서 총을 맞고 쓰러진 뒤 주인에게 버림받은 것으로 보입니다. 효진씨는 “귀동이가 입소한 보호소에 확인해보니 비슷한 시기에 귀동이처럼 총상을 입고 버려진 수렵견 여러 마리가 구조됐더라”고 전합니다.
3시간 대수술 끝에…드러난 금속 조각들
귀동이를 진료한 VIP동물의료센터 측은 총알을 서둘러 제거할 것을 권유했습니다. 귀동이를 담당한 안 수의사는 “총알이 얼굴과 어깨, 엉덩이, 다리까지 너무 많았다. 살아있는 게 기적”이라며 “예민한 신경을 피해 피부와 근육에만 박혀있다는 점이 불행 중 다행이다. 그래도 중금속이 체내에서 악영향을 줄 수 있으니 최대한 빨리 제거해야 한다”고 조언했습니다.
지난 6월 12일 귀동이의 산탄총 파편 제거 수술이 이뤄졌습니다. 맨눈으로는 파편을 찾기 어려워 수시로 방사선 투시기를 이용해 일일이 파편을 찾아야 하는 고난도 수술. 의료진 또한 오랫동안 방사능에 피폭되는 위험을 감수해야 했습니다. 수술용 칼로 살을 가르자 붉은 살점 사이로 검은 납 탄알 조각이 모습을 드러냈습니다. 핀셋으로 집어 올린 탄알 파편은 하나, 둘 흰 헝겊 위에 쌓여갔습니다. 7년 견생 동안 귀동이를 괴롭힌 총알 조각들이 마침내 제거되는 순간이었습니다.
수술은 성공적이었습니다. 장장 3시간의 수술 끝에 귀동이의 얼굴에 박혀있던 파편 26개가 무사히 제거됐습니다. 아직 몸 안에 40여 개의 파편이 남아 있지만 드러나는 부작용이 없어 무리해서 제거하지 않아도 된다는 것이 안 수의사의 소견입니다. 잠시 뒤 마취에서 깨어난 귀동이는 개운하다는 듯 회복실을 두리번거렸습니다. 그런 모습을 본 보호자 효진씨는 “그간 고생 많았다”며 눈물을 흘리며 귀동이를 안아줬습니다.
입양길 열릴까…귀동이의 견생2막
개st하우스는 지난달 28일, 서울 동대문구의 반려견 훈련소에서 두 번째로 귀동이를 만났습니다. 무더위를 피해 시원한 실내 교육장에서 낮잠을 자던 녀석. 취재진을 보더니 느긋하게 다가와 쓰다듬어달라는 듯 슬쩍 얼굴을 내밉니다. 수술을 받느라 박박 밀었던 흰 털도 제법 자라났습니다. 효진씨의 ‘앉아’ ‘엎드려’ 구령에 따라 척척 자세를 잡더군요. 얼굴을 만져도 이제는 불편한 기색을 드러내지 않았습니다.
귀동이의 기구한 견생은 여러 미디어를 통해 세상에 알려졌습니다. 효진씨의 간곡한 부탁에 따라 모든 보도 마지막에는 귀동이가 입양자를 모집한다는 소식도 담겼는데요. 안타깝게도 지금까지 성사 가능한 입양 신청은 없었다고 합니다. 일본의 교민 가정에서 입양을 신청했지만 아직 귀동이의 체내에 남은 탄알 때문에 해외 입양은 불가능한 상황입니다.
그래도 귀동이는 효진씨를 따라 각종 봉사활동 현장을 누비며 헬퍼독 경험을 쌓는 등 입양을 위한 준비에 매진하고 있습니다. 질병이나 부상 또는 정신적 상처를 받은 사람들과 교류하며 회복을 돕는 동물매개치료를 돕는 역할인데요. 원래도 온순하고 사교적인 귀동이는 이 경험을 통해 사회성을 더욱 키우고 있다고 합니다.
효진씨는 “귀동이는 사람과 교감하며 즐겁게 입양 기회를 기다리고 있다”며 “힘든 일을 많이 겪은 귀동이가 이제 훈련소 생활을 벗어나 한 가정의 반려견으로 여생을 보냈으면 한다”고 말했습니다.
귀동이의 견생역전을 함께할 가족을 모집합니다. 관심있는 분은 기사 하단의 입양신청서를 작성해주세요.
■ 귀동이의 가족을 모집합니다
- 7살 백구, 중성화 수컷
- 20kg, 예방접종 완료
- 성격이 온순하고 다른 동물과 잘 지냄
- 앉아, 손, 엎드려 등 가능 / 생활공간에서 분리 배변
- 동물병원 관련 처치는 도그어스플래닛과 vip동물병원이 전담해드립니다:)
■입양을 희망하는 분은 아래 인스타그램으로 DM 보내주세요! (도그어스플래닛)
https://www.instagram.com/d.u.p_adopt
■귀동이는 개st하우스에 출연한 162번째 견공입니다(112마리 입양 완료)
-입양자에게는 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌이 동물의 나이, 크기, 생활습관에 맞는 ‘영양 맞춤사료’ 1년치(12포)를 후원합니다.
✅박힌 총알의 빈 자리에 사랑을 채울 가족을 기다립니다
✅가족을 기다려요~! 입양신청서를 작성해쥇요
입양신청: https://www.instagram.com/d.u.p_adopt
이성훈 기자, 전병준 기자 tellme@kmib.co.kr
