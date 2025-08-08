친구에 교직원까지…폭우로 가족 잃은 고교생에 ‘십시일반’ 도움

자발적 성금 모금 나서…상담 등 심리 지원도

지난달 23일 경기도 가평군 조종면 수해 지역에서 전력 복구 작업이 진행되고 있다. 연합뉴스

동생의 담임교사와 A군이 재학 중인 학교의 학생, 교직원에 대해서도 상담 등의 심리 지원을 하고 있다.