잠든 한국인 남편에 흉기 휘두른 러시아 국적 20대 검거
술에 취해 자고 있던 한국인 남편에게 흉기를 휘두른 러시아 국적 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
경기 의정부경찰서는 특수상해 혐의로 20대 여성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 8일 밝혔다.
A씨는 이날 오전 2시쯤 의정부시 의정부동의 한 주택에서 잠을 자고 있던 30대 남편 B씨의 다리와 팔 등에 흉기로 휘두른 혐의를 받는다.
B씨는 밖으로 도망쳐 112에 신고했고, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
경찰은 주거지 앞에서 A씨를 검거했다. A씨는 범행 전 남편, 지인과 함께 술을 마신 것으로 조사됐다.
남편 B씨는 경찰에서 “아내가 평소 술을 과하게 의존하는 편”이라고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
