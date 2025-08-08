LG유플러스 2분기 영업이익 20% 가까이 껑충… 어닝서프라이즈 기록
LG유플러스, 25년 2분기 실적 발표
LG유플러스의 영업이익이 20% 가까이 증가하며 깜짝 실적을 냈다. 총 영업수익은 3조8444억원을 기록하며 4조원에 육박했다.
LG유플러스는 올해 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 19.9% 늘어난 3045억원을 기록했다고 8일 공시했다. 영업수익은 3조8444억원, 서비스수익은 3조164억원으로 집계됐다.
LG유플러스는 실적 개선 배경에 인공지능(AI) 도입으로 인한 생산성 향상이 있다고 판단했다. 구체적으로 실적을 보면 무선 사업이 MNO와 MVNO 가입회선 순증 등에 힘입어 3.8% 늘어난 1조6542억원을 기록했다. 모바일 서비스수익(접속수익 제외)은 1조5856억원으로, 4.3% 늘었다.
전체 무선 가입회선은 지난해 2분기 대비 9.9% 증가한 2991만7000여개로 집계됐다. 전체 MNO 핸드셋 가입자 대비 5G 핸드셋 가입자 비중도 79.9%로 12.2% 포인트 증가했다. 알뜰폰(MVNO) 가입회선도 지난해 동기 대비 21.7% 증가한 898만7000회선을 기록하며 가파른 성장세를 이어갔다.
인터넷데이터센터(IDC)와 솔루션, 기업회선 등 사업이 포함된 기업인프라 매출은 아쉬운 부분이었다. 자회사 ‘LG유플러스볼트업’에 EV충전사업을 양도하는 등 여파로 매출이 0.3% 감소한 4277억원에 그쳤다. IDC 사업은 매출이 5% 증가했지만 솔루션 사업(-1.9%)의 손실분을 만회하지 못했던 것으로 보인다.
여명희 LG유플러스 최고재무책임자(CFO)는 “이번 분기에도 구조적 원가 경쟁력 개선 활동을 통해 2분기 연속 이익 턴어라운드를 기록할 수 있었다”며 “단통법 폐지등 시장 불확실성 속에서도 본원적 서비스 경쟁력을 확고히하고 장기적인 기업 가치 제고를 위한 주주환원을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.
