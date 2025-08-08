KSPO 스포츠가치센터, 글로벌 미래세대 스포츠 가치 교육 캠프 개최
서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)은 KSPO 스포츠가치센터에서 여름방학을 맞이한 중·고등학생들을 대상으로 ‘글로벌 미래세대 스포츠 가치 교육 캠프’를 개최했다고 8일 밝혔다.
이번 캠프는 지난달 24일부터 매주 목요일 총 3회에 걸쳐 진행됐다. 영어와 스포츠를 함께 배우고자 하는 중·고등학생 60여 명이 참여해 테니스, 농구, 축구 등 다양한 프로그램을 체험했다. 프랑스, 우크라이나 등 국적을 가진 6명의 외국인 스포츠 강사들은 전 과정을 영어로 캠프를 진행했다.
이번 캠프에선 진주교육지원청 협업으로 스포츠 직업, 스포츠산업 등 스포츠 진로 탐색을 위한 프로그램도 함께 진행됐다.
