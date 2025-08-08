시사 전체기사

KSPO 스포츠가치센터, 글로벌 미래세대 스포츠 가치 교육 캠프 개최

입력:2025-08-08 10:06
KSPO 스포츠가치센터_글로벌 미래세대 스포츠가치 교육 캠프. 국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)은 KSPO 스포츠가치센터에서 여름방학을 맞이한 중·고등학생들을 대상으로 ‘글로벌 미래세대 스포츠 가치 교육 캠프’를 개최했다고 8일 밝혔다.

이번 캠프는 지난달 24일부터 매주 목요일 총 3회에 걸쳐 진행됐다. 영어와 스포츠를 함께 배우고자 하는 중·고등학생 60여 명이 참여해 테니스, 농구, 축구 등 다양한 프로그램을 체험했다. 프랑스, 우크라이나 등 국적을 가진 6명의 외국인 스포츠 강사들은 전 과정을 영어로 캠프를 진행했다.

이번 캠프에선 진주교육지원청 협업으로 스포츠 직업, 스포츠산업 등 스포츠 진로 탐색을 위한 프로그램도 함께 진행됐다.

박구인 기자 captain@kmib.co.kr

