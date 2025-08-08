프랑스 75년만에 최악 산불…파리 1.5배 면적 잿더미
프랑스 남부에서 75년 만에 최악의 산불이 발생했다. 파리의 1.5배에 달하는 면적이 잿더미로 변했다. 기후변화와 가뭄이 이번 산불의 원인이라는 지적도 나온다.
7일(현지시간) 로이터·BBC에 따르면 지난 5일부터 프랑스 오드 지방에서 시작된 산불이 가뭄과 고온, 강풍으로 빠르게 확산하면서 1만6000ha(160㎢)를 불태웠다.
이로 인해 1명이 숨지고 18명이 다쳤다. 부상자 중 16명은 소방관이었다.
주택 36채가 소실됐으며 주민 2000여명이 대피해야 했다.
도로 곳곳이 폐쇄돼 5000가구에 전기 공급이 끊겼으며, 7일 저녁까지도 1500가구가 단전을 겪고 있는 상황이다.
이날 불길은 상당 부분 잡혔지만 소방 당국은 경계를 늦추지 않고 있다.
소방관 2000여명이 재발화를 막기 위해 현장에 투입됐으며 당국은 주민들에게도 아직 집으로 돌아가지 말라고 권고했다.
산불 원인을 규명하기 위한 조사가 진행되는 가운데 기후변화가 문제로 지목되고 있다.
아녜스 파니에 뤼나셰르 환경장관은 이번 산불이 1949년 이후 최대규모라며 “기후변화와 가뭄에 따른 결과”라고 주장했다.
프랑수아 바이루 총리도 이번 화재가 전례 없는 수준으로 기후변화, 가뭄과 관련이 있다고 지적했다.
에마뉘엘 마크롱 대통령은 “(산불 대응에) 국가 자원이 총동원됐다”며 안전에 주의를 기울여 달라고 당부했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사