젠지는 어떻게 탑 역갱을 성공시켰나

LCK 제공

김건부(바이)의 말대로 젠지는 ‘오너’ 문현준(녹턴)의 탑 갱킹을 예상하고 있었다. 경기 후 분석데스크에서도 짚었듯, 꼼꼼한 사전 시야 장악을 통해 그의 동선을 파악했기에 가능했던 일이다. 리플레이를 다시 보며 젠지가 어떻게 상대의 탑 갱킹을 예측했는지를 곱씹어봤다.