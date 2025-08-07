‘완벽한 묘수풀이’ 젠지, T1에 3R 패배 복수 성공

LCK 제공

젠지는 3라운드 첫 경기 패배를 복수함과 동시에 직후 경기였던 KT 롤스터전부터 3연승을 달리는 데 성공했다. T1은 시즌 후반기인 3라운드부터 4전 전승을 달려왔다가 처음으로 숨을 고르게 됐다.

은 라인전 단계부터 상대와 성장 격차를 크게 벌려 압도적인 승리를 거뒀다. 탑과 바텀에서 모두 이긴 이들은 주도권을 이용해 빠르게 드래곤 2스택을 쌓았다.

LCK 제공