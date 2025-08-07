스마일게이트, ‘GTA 아버지’ 댄 하우저가 이끄는 업서드 벤처스와 맞손

AAA 신작 게임 글로벌 퍼블리싱 계약 체결

스마일게이트가 ‘GTA의 아버지’로 유명한 댄 하우저가 설립한 유망 게임사와 맞손을 잡았다. 준비 중인 트리플 A급 신작의 글로벌 서비스를 스마일게이트가 맡는다.

댄 하우저가 이끄는 스튜디오 업서드 벤처스(Absurd Ventures)와 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결하고 초현실적인 ‘어 베터 파라다이스(A Better Paradise, ABP’) 세계관을 기반으로 한 SF 오픈월드 액션 어드벤처 게임을 전 세계 시장에 선보일 계획이라고 밝혔다.

스마일게이트는 지난해 업서드 벤처스에 전략적 투자를 단행하며 협업의 기초를 닦은 바 있다.

개발 일정 및 플랫폼 등 세부 정보는 추후 공개될 예정이다.