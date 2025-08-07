부산대 ‘초저온 연구소’, 국가연구소 예비 선정
1000억 국책 R&D 본선 진출… 초저온 기술 주목
부산대학교 ‘초저온 연구소’가 세계 수준의 대학부설연구소를 육성하는 ‘국가연구소(NRL 2.0)’ 공모 사업의 예비평가를 통과했다.
7일 부산시에 따르면 교육부와 과학기술정보통신부가 공동 추진하는 이 사업에서 부산대가 ‘초저온’이라는 희소 연구 분야를 앞세워 주목받으며, 전국 13개 예비 선정 연구소 중 하나로 이름을 올렸다.
‘국가연구소’는 연간 최대 100억원씩, 최장 10년간 총 1000억원 규모의 블록펀딩을 지원하는 사업으로, 다음 달 본 평가를 통해 최종 4개 연구소가 선정될 예정이다.
부산대 초저온 연구소는 극저온·초저온 환경에서의 에너지 활용 원천기술, 첨단 소재 개발, 생체 현상 분석과 재생의료 접목 등 융합형 연구 계획을 제시했다. 특히 정부의 북극항로 개척, 해운물류 전환, 탈탄소화 전략과의 연계 가능성에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.
시는 이번 유치를 위해 행정부시장을 단장으로 하는 전담 TF를 운영하며 부산대와 부산과학기술고등교육진흥원 등과 함께 전략적으로 대응해 왔다. 과제 기획 자문, 행정 지원, 재정적 협조 등을 통해 지산학 협력 기반도 함께 강화했다.
박형준 부산시장은 “대학의 연구 역량과 도시의 전략이 맞물려 거둔 의미 있는 성과”라며 “최종 선정까지 필요한 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 이어 “극저온 기술은 해양물류와 에너지 전환 등 부산의 미래 전략산업과 직결되는 핵심 분야인 만큼, 융합 시너지가 기대된다”고 덧붙였다.
시는 이번 예비 선정을 계기로 지역 대학 주도의 국가 R&D 유치 기반을 더 확대하고, 연구 성과가 지역 산업 생태계 전반으로 파급될 수 있도록 지원 체계 고도화에 나선다는 방침이다. 본 평가는 내달 진행되며, 최종 선정된 연구소는 연말부터 본격적으로 사업을 개시한다.
