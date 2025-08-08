“정치검찰의 가장 큰 피해자”… 조국 사면 두고 엇갈린 與

“정치 검찰 표적 수사 희생자” 사면 긍정론

“임기 3개월 만에 사면은 시기상조” 부정론도

조국혁신당 조국 전 대표가 지난해 12월 16일 오전 경기도 의왕 서울구치소 앞에서 수감되기 전 지지자들을 향해 주먹을 쥐어보이고 있다. 연합뉴스

“결국 두려운 건 민심이다. 비슷한 죄를 지었을 때 유명하고 정치적으로 힘이 있는 사람하고 아닌 사람하고 똑같은 잣대를 들이미는가가 중요하다”라며 “국민적 공감을 살 수 있도록 사면권을 쓰기까지 많은 숙고를 했다는 것을 설명하는 노력이 필요할 것”이라고 했다.