김포 애기봉평화생태공원, 8·9월 매주 주말 연장 운영

김포 애기봉 야간 전경. 김포시 제공

또한 연장 운영기간 동안 셔틀버스도 마감시까지 연장 운행된다. 애기봉 내 입점한 스타벅스 카페도 퇴장 시간을 고려해 8월은 오후 6시30분, 9월은 5시30분까지 운영된다.

한편, 한시적 연장 운영과 별개로 매월 마지막 주 토요일에는 애기봉 특별문화행사가 예정돼 있으며, 해당 행사일에는 퇴장 마감 시간이 오후 8시까지로 조정된다.