김포 애기봉평화생태공원, 8·9월 매주 주말 연장 운영
경기 김포시는 애기봉평화생태공원의 야간 개장을 매월 1회에서 매주 1회로 확대 운영한다고 7일 밝혔다.
애기봉평화생태공원 야간 개장은 8월 9일부터 9월 28일까지 약 2개월간 매주 연장 운영된다.
시는 이번 연장 운영을 통해 인근 지역 경제는 물론, 지역 관광 생태계 전반의 활성화에도 도움이 될 것으로 내다보고 있다.
8월에는 오전 9시30분부터 오후 7시30분까지, 9월은 오전 9시30분부터 오후 6시30분까지 운영된다.
시는 해병대 제2사단과의 간담회 및 협의과정을 통해 일몰시간을 고려해 조정했으며, 군 측 의견을 반영해 안전하고 질서 있는 운영 방안을 마련했다고 설명했다.
또한 연장 운영기간 동안 셔틀버스도 마감시까지 연장 운행된다. 애기봉 내 입점한 스타벅스 카페도 퇴장 시간을 고려해 8월은 오후 6시30분, 9월은 5시30분까지 운영된다.
시 관계자는 “김포시는 애기봉 외에 대명항, 함상공원 등 인근 관광지 활성화를 위해 노력중”이라며 “앞으로는 대명항, 함상공원뿐만 아니라 애기봉에서도 야경을 관람하시고 인근 식당에서 맛있는 저녁으로 김포를 온전히 즐기실 수 있도록 김포 북부권 관광 활성화에 총력을 기울일 방침”이라고 말했다.
한편, 한시적 연장 운영과 별개로 매월 마지막 주 토요일에는 애기봉 특별문화행사가 예정돼 있으며, 해당 행사일에는 퇴장 마감 시간이 오후 8시까지로 조정된다.
