손흥민 뛰는 MLS는 어떤 곳?…‘베컴 룰’로 덩치 키우며 급부상

손흥민이 7일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열린 LA FC 입단식에서 유니폼을 들고 기념사진을 찍고 있다. AFP연합뉴스

미국 메이저리그사커(MLS)의 달라진 위상을 보여주는 장면이다. 과거 ‘은퇴 리그’로 불리던 MLS는