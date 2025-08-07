하남시, 원도심 어린이공원 5곳 전면 개선 추진

어린이·학부모 의견 적극 반영

하남시는 원도심 내 어린이공원 5곳의 노후된 놀이환경을 전면 개선하기 위해 특별교부세와 특별조정교부금 등 총 18억원을 확보하고, 10월 준공을 목표로 리모델링 사업을 본격 추진한다.

학부모 역시 현장 의견 수렴 과정에서 짚라인과 같은 모험형 놀이시설 도입, 충분한 휴게시설과 그늘 공간 확보, 바닥재의 안전성과 친환경성 강화 등을 요청했다. 특히, 인기 시설에 대한 대기 시간을 줄일 수 있도록 그네나 네트시설을 확대해 달라는 요구가 많았다.