데브시스터즈, 2분기 영업익 101억원… 전년 대비 104%↑

데브시스터즈가 2분기 매출 920억원, 영업이익 101억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 각각 전년 동기 대비 69%, 104% 상승한 수치다.

올해 들어 매출 및 활성 이용자 수 등에서 미국 지역의 성장세가 컸다. 2분기 기준 쿠키런: 킹덤은 전체 매출의 약 50%가 미국에서 나왔다.

데브시스터즈는 하반기 쿠키런 지식재산권(IP)을 활용한 글로벌 전략을 보다 다각화한다. 지난달 미국과 캐나다에 출시한 트레이딩 카드 게임(TCG)과 함께 모바일 게임의 글로벌 IP 사업 확장에 힘을 준다. ‘

쿠키런: 오븐브레이크는 다음 달 ‘월드 챔피언십 2025’의 온라인 예선을 시작으로 글로벌 e스포츠 대회 행보를 본격화한다.