부산 수영장에 “폭발물 설치”…100여명 대피

입력:2025-08-07 16:34
지난 5일 서울 중구 명동 신세계백화점 본점에 폭발물을 설치했다는 협박 글이 인터넷 커뮤니티에 올라와 신고받고 출동한 경찰이 주변을 통제하고 있다. 연합뉴스

부산의 한 수영장에 폭발물을 설치했다는 신고가 접수돼 경찰이 수색에 나섰다.

7일 부산 사하경찰서에 따르면 이날 오후 2시30분쯤112에 “하단 수영장에 폭탄을 설치했다”는 신고가 접수됐다.

실제 하단 수영장이란 곳은 없어 경찰은 하단동 인근 을숙도 서부산권 장애인스포츠센터에 초동 대응팀과 경찰특공대 40여명을 보내 폭발물 수색을 하고 있다.

스포츠센터를 이용하던 100여명도 대피했다.

경찰은 신고자를 추적하고 있다. 다중이용시설에 대한 테러 협박 행위에 대해 엄정 대응한다는 원칙이다.

최근 부산의 대학병원, 서울의 백화점 등 다중이용시설에 폭발물을 설치했다는 신고가 잇따라 접수돼 이로 인한 피해가 잇따라 발생하고 있다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

