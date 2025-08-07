경남도, 국토부 지역개발공모사업 역대 최대 선정

고성·거창 투자선도지구, 하동·거창·통영 지역수요맟춤지원 선정

경남도청

거창군 ‘육아드림센터 건립사업’은 거창읍 일대에 총사업비 100억 원을 투입해 육아드림센터 2100㎡를 조성하는 사업이다.

소규모 지역수요맞춤 공모사업에 선정된 통영시 ‘세자트라 온스페이스 조성사업’은 용남면 일대에 무장애산책로와 사계절 정원 등을 조성하는 사업이다.