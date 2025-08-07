김문수 “계엄으로 아무도 안 죽어…尹 재입당 받겠다”
김문수 국민의힘 당대표 후보가 윤석열 전 대통령이 재입당을 신청하면 이를 허용하겠다고 밝혔다. “비상계엄을 해서 누가 죽거나 다치지 않았다”는 이유다. 김 후보는 대선 후보 당시 유세 때마다 큰절을 올리며 비상계엄에 대해 대국민 사과를 한 바 있다. 대권 도전할 때와는 달리 계엄에 대한 입장을 번복한 것이다.
김 후보는 7일 전한길·고성국·성창경·강용석씨 등이 공동 진행한 ‘자유 우파 유튜브 연합 토론회’에서 “(윤 전 대통령이 입당한다고 하면) 당연히 받아준다”고 말했다.
김 후보는 “윤 전 대통령이 계엄을 해서 누가 죽었거나 다쳤거나 그런 것이 없지 않은가”라며 “6시간 만에 계엄이 해제됐다”고 강조했다.
윤 전 대통령 면회를 갈 것인지에 대한 말에는 “정치라는 것은 때가 있고 저라고 왜 안 가고 싶겠는가”라며 “무조건 면회를 가는 것이 좋은지 억울한 부분에 대해 서명 운동을 시작하는 것이 좋은지 여러 방법이 있다”고 설명했다.
그러면서 “전직 대통령으로서 구속돼 있다는 건 헌정사의 불행”이라며 “박근혜 대통령뿐 아니라 우리 당이 뽑은 대통령이 전부 이렇게 된 것에 대해 반성하고 고쳐야 한다”고 강조했다.
국민의힘 찬탄(탄핵 찬성)파 측은 곧장 반발했다. 안철수 당대표 후보는 페이스북에 “대선 유세 때마다 저와 함께 현장에서 국민께 드린 사과는 무엇이냐”며 “단일화 거짓말, 불출마 거짓말, 사과 거짓말. 피노키오 김문수가 되고 있다”고 비판했다.
한동훈 전 국민의힘 대표도 “계엄을 막았으니 유혈사태가 안 난 것이지, 유혈사태가 안 났으니 계엄이 별것 아닌 게 되는 게 아니다”라고 지적했다.
