김문수 “계엄으로 아무도 안 죽어…尹 재입당 받겠다”

김문수 전 고용노동부 장관. 연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표도 “계엄을 막았으니 유혈사태가 안 난 것이지, 유혈사태가 안 났으니 계엄이 별것 아닌 게 되는 게 아니다”라고 지적했다.