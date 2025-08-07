친구에게 주먹 휘둘러 의식불명 빠트린 50대 구속영장
주먹에 맞고 넘어져 머리 크게 다쳐
경찰이 친구를 때려 의식불명에 빠트린 50대 남성에 대해 구속영장을 신청했다.
광주 광산경찰서는 지난 5일 오후 8시40분쯤 광주 광산구 도산동의 한 편의점에서 친구를 폭행해 다치게 한 혐의(폭행치상)를 받는 A(50)씨에 대해 구속영장을 신청했다고 7일 밝혔다.
A씨는 친구인 50대 B씨와 다투다 B씨가 먼저 때리자, 홧김에 B씨를 폭행한 것으로 조사됐다.
B씨는 A씨가 휘두른 주먹에 맞고 넘어져 머리를 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 의식불명 상태다.
A씨의 구속 전 피의자 심문은 이날 오전부터 광주지방법원에서 진행되고 있으며, 구속영장 발부 여부는 이날 중 결정될 전망이다.
