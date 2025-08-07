대전시, 빵집·관광지 연계한 ‘여름 빵시투어’ 운영

대전시티투어 버스. 대전시 제공

빵시투어는 매주 토요일 진행되는 토요일형과

‘대전 0시축제’ 기간인

매일 운영되는 축제형으로 나뉜다.

축제형 투어는 낮에는 시티투어를 즐기고 저녁에는 공연과 퍼레이드를 관람할 수 있다. 축제장에는 시티투어 이용자 대상 경품 이벤트 및 굿즈 증정, 꿈돌이 라면 등 지역특산물 시식·시음 행사가 마련됐다.

이장우 대전시장은 “빵시투어는 MZ세대뿐 아니라 모두에게 매력적인 콘텐츠”라며 “올여름엔 대전의 빵과 문화를 함께 즐기며 0시 축제의 열기를 만끽해 보시길 바란다”고 말했다.