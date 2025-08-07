尹측 “특검팀 10명이 尹 사지 붙잡고 끌어내려 했다”

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

윤석열 전 대통령 측이 김건희 여사 관련 여러 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이

무리하게 체포영장 집행을 시도했다고 반발했다.

(윤 전 대통령이) 완강하게 거부하니까 다시 한번 의자 자체를 들고 그 의자에 앉은 대통령을 같이 들어서 옮기려 했다”며 “그 과정에서 의자가 뒤로 확 빠졌고 윤 전 대통령이 땅바닥에 떨어지는 사태도 발생했다”고 설명했다.

그러면서 “구속된 피의자에 대한 체포영장을 받아서 팔다리를 잡고 다리를 끌어내려는 시도는 우리나라 역사상 처음”이라며 “이 과정에서 일어난 모든 불법행위 관련자는 반드시 응분의 책임을 물을 것”이라고 말했다.

앞서 특검팀은 체포영장 기한이 만료되는 이날 서울구치소를 찾아 윤 전 대통령에 대한 영장 2차 집행을 시도했으나 무산됐다.