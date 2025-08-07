시사 전체기사

[속보] 내란특검 “尹 재판 불출석시 구인영장 요청”

입력:2025-08-07 14:46
12.3 비상계엄 사태 관련 내란 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 9일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법원을 나서고 있다. 연합뉴스

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

