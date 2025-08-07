‘습김치’ 디자인 파격 통했다… CJ제일제당, 레드닷 어워드 본상 수상
CJ제일제당은 ‘습김치’가 세계 3대 디자인상 중 하나인 독일 ‘2025 레드닷 디자인 어워드’에서 ‘브랜드와 커뮤니케이션’ 디자인 부문 본상을 수상했다고 7일 밝혔다.
‘습김치’는 매운맛의 실비김치로, 변화하는 디지털 환경과 MZ세대 속성에 맞춰 기획한 제품이다. 과감하고 혁신적인 브랜드 디자인, 제품 속성을 위트 있고 강렬하게 표현한 창의적인 네이밍, 심플하고 직관적인 패키지 등이 높은 평가를 받아 수상작으로 선정됐다.
‘습김치’는 지난 4월 출시 직후부터 매울 때 내는 소리인 ‘습’ 키워드가 확산하며 SNS 채널에서 높은 조회 수를 기록하며 화제에 올랐다. 이는 매출 상승으로 이어져 지난달 말 기준 총 7만5000여개가 판매됐고 이달 초에는 ‘습 파김치’ 출시로 이어졌다.
CJ제일제당 관계자는 “이번 수상은 독창적인 브랜드 아이덴티티와 혁신적 디자인 완성도가 국제적으로 인정받은 결과”라며 “글로벌 무대에서 한국 고유의 매운맛에 대한 독창적인 디자인 크리에이티브의 가치를 알리는 계기가 될 것”이라고 말했다.
