고양시 “북한산성, 유네스코 세계유산 ‘등재신청대상’ 선정”

북한산성 성벽 시단봉 구간. 고양시 제공

이후 다음해 2월에 유네스코에 공식 등재신청서를 제출하고, 국제기념물유적협의회(ICOMOS)의 심사와 세계유산위원회(WHC)의 심의를 거쳐 최종 등재 여부가 결정된다.