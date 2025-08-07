백영현 포천시장 “특별재난지역 선포 환영…신속 복구 총력”

또한 피해 주민과 긴급 대책회의를 통해 실질적인 지원책을 논의하고, 정부와 국회, 경기도에 특별재난지역 지정의 필요성을 적극적으로 건의해 왔다.

경기 포천시가 최근 집중호우로 인한 광범위한 피해를 인정받아 정부로부터 특별재난지역으로 선포됐다.이번 조치에 따라 포천시는 국고를 포함한 행정·재정적 지원을 확보해 신속한 복구와 피해 주민 지원에 전력을 기울일 방침이다.특별재난지역 지정은 집중호우로 발생한 주택 침수, 농경지 유실, 소상공인·중소기업 피해, 공공시설 파손 등 전반적인 피해 상황을 고려해 이뤄졌다.포천시는 내촌면과 소흘읍 등 주요 피해 지역을 포함해 시 전역의 잠정 피해액이 303억원에 이르는 점을 강조하며, 정부에 지속적으로 지원을 요청해 왔다.끝내 8월 6일 정부는 포천시 전역을 특별재난지역으로 공식 선포함에 따라 자연재난 구호 및 복구 비용 부담 등에 관한 규정 제7조가 적용돼 추가 국고 지원이 이뤄질 전망이다.이번 선포는 시와 경기도, 정부와의 긴밀한 협조가 있기에 가능했다. 백영현 포천시장은 집중호우가 발생한 직후 재난안전대책본부 비상 3단계를 가동하고 직접 피해 현장을 점검하며 복구·지원 체계를 진두지휘했다.백 시장은 특별재난지역 선포에 대한 담화문을 통해 "시민 모두의 적극적인 관심과 참여가 아니었다면 특별재난지역 선포와 재난 극복 모두 쉽지 않았을 것"이라며 "보다 안정적인 대응 체계를 바탕으로 신속한 복구와 피해 지원에 최선을 다하겠다. 무엇보다 항구적인 수해 예방사업도 적극 추진해 나가겠다"고 밝혔다.포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr