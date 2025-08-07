대전 한남대, 글로벌 기업과 국내 최대 무인기 창업 생태계 만든다

국내·외 굴지의 기업도 함께 참여한다.

기업뿐 아니라 항공우주연구원 국방과학연구소 한국기계연구원 한국전자통신연구원(ETRI) 한국과학기술정보연구원(KISTI) 등 정부출연 연구소, 서울대국방공학센터 한국항공대 해군사관학교 공군사관학교 등 대학들과도 대규모 협업 체계를 구축한다.

한남대는 각 기업·연구소와 함께 무인기 분야 인재 양성, 기술개발·제조·실증을 통한 인프라 개설 및 투자유치, 글로벌 시장 네트워크 조성 등을 추진할 계획이다.