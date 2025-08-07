국내 최초 식물분류학자, 일제 때 잃은 이름 되찾는다

국내 최초 식물분류학자 정태현 선생. 국립수목원 제공

학문적 정체성은 크게 왜곡됐다.

일례로 그가 직접 채집한 식물 표본에는 정태현(

)이라는 본명이 기록돼 있지만, 일본 식물학자 나카이 다케노신이 그의 표본을 신종으로 발표하며 ‘T. Kawamoto’ ‘Kawamoto’ ‘Taigen’ ‘Daigen’등으로 표기해 일본 학자인 것처럼 오인하게 만들었다.

특히 선생이 우리나라 특산식물인 ‘민생열귀나무’를 신종으로 발표할 당시에도 명명자가

표기됐던 탓에 오랜 기간 일본 학자의 업적으로 오해받기도 했다.

정태현 선생이 학계에 최초로 발표했지만 창씨개명된 가명으로 발표된 '민생열귀나무'. 국립수목원 제공

국제식물학회(IBC)는 학술 명명에 담긴 식민주의적 유산을 없애기로 했다.