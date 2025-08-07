[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구…소환 하루만

자본시장법·정치자금법 위반 혐의 등

영장실질심사 다음 주 초 이뤄질 듯

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 6일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 민중기 특별검사팀에서 피의자 신분으로 조사를 받고 귀가하고 있다. 연합뉴스

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 6일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 민중기 특별검사팀에서 피의자 신분으로 조사를 받고 귀가하고 있다. 연합뉴스

구속영장 청구서에는 이들 혐의가 명시했을 것으로 보인다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 6일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 민중기 특별검사팀에 피의자 신분으로 첫 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 사진공동취재단