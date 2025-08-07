시사 전체기사

[속보] 복지부 “사직 전공의 복귀 시 입영시기 최대한 배려”

입력:2025-08-07 12:36
공유하기
글자 크기 조정
서울 시내 한 대학병원 전공의협의회 사무실. 연합뉴스

복지부 “사직 전공의 복귀 시 입영시기 최대한 배려”
“전공의 원 병원 복귀는 병원 자율로…정원 초과해도 인정”

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
민생쿠폰 지급액 46% 사용 완료…주로 ‘여기’ 썼다
“토트넘은 내 집이었다” 10년 동행 마침표, 작별인사 남긴 손흥민
中 군사용 로봇늑대 실사격장면 첫 공개…‘살상능력 과시’
북한 남형 1명, 스티로폼에 몸 묶어 한강중립수역 귀순
막차 놓친 시각장애 외국인…퇴근후 운전대 잡은 버스기사 [아살세]
[단독] 국토부, 미 플랜트 건설에 정책펀드 830억 출자승인… 대미투자 신호탄
아듀, 끝판대장… 오승환, 21년 만에 현역 생활 마침표
FTA·동맹도 무시… 전세계 떨게 한 ‘트럼프 관세’ 오늘 발효
국민일보 신문구독