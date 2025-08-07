[속보] 윤 측 “윤, 체포 영장 집행 시도 직후 의무실행”
김건희특검(특별검사 민중기)이 7일 윤석열 전 대통령에 대해 두 번째로 체포영장 집행을 시도했으나 윤 전 대통령의 완강한 거부로 결국 실패했다.
특검은 법무부 등의 협조를 받아 물리력까지 동원한 강제 구인에 나섰지만, 출석을 거부하는 윤 전 대통령과의 충돌 과정에서 부상 우려까지 제기되자 영장 집행 시도를 중단했다.
특검의 물리력을 동원한 체포영장 집행 재시도가 끝난 뒤 윤 전 대통령은 서울구치소 내에 있는 의무실을 찾은 것으로 나타났다.
윤 전 대통령 측은 입장문을 통해 “특검의 체포영장 강제 집행은 전직 대통령에 대한 공개적인 망신 주기”라면서 “특검이 강제 체포로 법에 보장된 구속 피의자의 진술거부권을 훼손하고 있다”고 밝혔다.
김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사