이젠 ‘LA FC 7번’ 손흥민 “0에서 새 출발…헤어질 땐 레전드라 불리길”
LA FC 7번 유니폼을 입게 된 손흥민이 또 한 번 ‘레전드’로 불리길 꿈꾼다.
손흥민은 7일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 LA FC 입단식에서 등번호 7이 새겨진 유니폼을 받았다. 그는 “유럽에서 좋은 활약을 했다고 해서 여기서도 그렇게 된다는 보장은 없다. 새롭게 0에서 시작하는 것”이라면서 “이 클럽과 헤어질 땐 레전드로 불리며 나갔으면 한다”고 각오를 밝혔다.
10년간 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼에서 뛴 손흥민은 지난 2일 방한 기자회견에서 직접 결별 소식을 전했다. 새로운 도전을 펼칠 무대로는 미국을 택했다. 그는 “토트넘에서 10년간 모든 것을 쏟아냈기에 공허함도 느껴진다. 이젠 새로운 페이지가 필요하다고 판단했다”며 “그냥 시간을 보내기 위해 LA 온 게 아니다. 이기러 왔다”고 말했다.
이어 “LA FC가 내 첫 번째 선택은 아니었다”면서 “시즌을 마치고 존 (소링턴 회장 겸 단장)과의 첫 통화가 내 마음을 바꿨다. 그는 내게 목표를 보여줬고 그래서 지금 여기에 있다”고 뒷이야기를 전했다. 그는 “많은 분이 (이번 이적을 위해) 노력하고 고생했다. 항상 받은 걸 돌려드리는 게 내가 살아온 방식”이라고 덧붙였다.
손흥민의 등장에 LA가 들썩이고 있다. 전날 손흥민이 미국 땅을 밟자마자 공항에서부터 수많은 팬이 몰렸다. 이날 입단식에는 한국계 데이브 민 연방 하원의원과 캐런 배스 LA 시장 등 주요 정치인들이 대거 참석했다. 손흥민은 “LA는 한국인 커뮤니티가 큰 거로 안다. 한국인으로 외국에 나와서 선수 생활을 하는 게 행운이라고 생각한다”면서 “교민분들을 자랑스럽게 만드는 게 내가 할 일”이라고 말했다.
미국 메이저리그사커(MLS)가 한창 시즌 중인 만큼 조만간 데뷔전을 치를 것으로 보인다. P-1 비자와 국제 이적 증명서(ITC) 등 서류 절차가 마무리되는 대로 출전할 전망이다. 손흥민은 “프리시즌을 잘 치르고 와서 몸 상태는 걱정할 필요가 없다”며 “경기장에서 팬들이 열정적으로 응원하는 것을 보니 바로 뛰어나가서 경기를 보여드리고 싶었다”고 말했다.
손흥민은 앞으로 최대 4년간 만 37세까지 LA FC에서 뛰게 된다. 구단에 따르면 손흥민은 2027년까지 샐러리캡을 적용받지 않는 지정 선수로 등록된다. 2028년까지 연장 옵션이 있고, 추가로 2029년 6월까지 뛸 수 있는 옵션도 포함돼 있다.
MLS는 손흥민의 이적료가 역대 최고액인 2650만 달러(368억원)에 달할 것으로 추산한다. LA FC는 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 출전으로 벌어들인 1000만 달러(138억원)를 손흥민 영입에 쏟아부었다. MLB(미국프로야구) LA 다저스의 오타니 쇼헤이에 맞먹는 마케팅 효과를 누릴 것으로 기대된다.
이날 존 회장은 손흥민을 “세계 축구계의 아이콘”이라고 소개하며 반겼다. 베네트 로즌솔 구단주도 “쏘니(손흥민 애칭)를 LA FC와 우리 도시로 데려오는 건 수년간의 꿈이었다”면서 “쏘니라는 선수와 쏘니라는 사람에 대해 엄청난 존경심을 가지고 있다”고 밝혔다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
