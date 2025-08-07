이젠 ‘LA FC 7번’ 손흥민 “0에서 새 출발…헤어질 땐 레전드라 불리길”

손흥민이 7일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 진행된 LA FC 입단 기자회견에서 유니폼을 들고 기념 사진을 찍고 있다. AFP연합뉴스

손흥민이 7일(한국시간) LA BMO 스타디움에서 열린 인터뷰에서 환하게 웃고 있다. 경기장 전광판에는 입단 환영 문구가 한글로 적혀 있다. AFP연합뉴스

LA FC는 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 출전으로 벌어들인 1000만 달러(138억원)를 손흥민 영입에 쏟아부었다.

MLB(미국프로야구) LA 다저스의 오타니 쇼헤이에 맞먹는 마케팅 효과를 누릴 것으로 기대된다.