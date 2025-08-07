인천 서구, 보건복지부 주관 ‘노인 일자리 사업’ 대상
인천 서구는 보건복지부가 주관하는 ‘2025 노인일자리 및 사회활동 지원사업 평가’에서 대상을 수상했다고 7일 밝혔다.
이번 수상은 전국 226개 기초자치단체 중 우수한 일자리 추진실적과 수행기관 운영성과를 종합평가해 이뤄졌다.
구는 지난해 노인일자리 수행기관 5곳과 협력해 280억원의 예산을 투입해 총 6548명의 어르신에게 일자리 제공하며 어르신들의 사회참여 및 건강한 노후 지원을 위해 다양한 일자리 사업을 추진했다.
구는 관할 수행기관의 사업 추진실적의 합과 평가 우수 수행기관 배출 성적이 높이 평가돼 기초지자체 중 대상을 수상했으며, 관할 수행기관 5곳 중 대다수의 수행기관이 노인일자리 우수기관으로 선정됐다.
강범석 서구청장은 “이번 대상 수상은 일자리에 참여하신 어르신들과 여러 수행기관이 협력해 이룬 성과로 모든 관계자 여러분의 노고에 감사드리며 특히 적극적으로 일자리에 참여하신 어르신들의 노고에 감사드린다”며 “어르신들은 우리 서구의 과거이자 미래인 만큼 앞으로도 노인 일자리질 개선과 노인일자리 관련 신규사업 발굴 등 더욱 체계적이고 지속가능한 노인일자리 정책을 펼칠 계획이며 어르신들이 행복한 서구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
