인하대병원, 국제우주대학 SSP25 참가자 초청·교류
인하대병원은 지난 4일 국제우주대학(ISU)의 2025년도 우주연구 프로그램(SSP25) 참가자들을 초청해 국내 우주의학 연구 성과를 소개하고 교류하는 자리를 가졌다고 7일 밝혔다.
이번 초청행사는 인하대병원 의생명연구원이 주최하고 인하대학교 우주항공의과학연구소가 주관했다. 연구소는 김규성 인하대병원 이비인후과 교수가 소장으로 재직하며 이끌고 있다.
ISU는 지난 1987년 설립된 비영리 국제 교육기관으로 프랑스 스트라스부르에 본부를 두고 있다. 과학, 공학, 정책, 경영, 법 등 우주 분야 전반을 아우르는 교육 과정을 운영하며, SSP는 대표적인 국제 연수 프로그램이다.
행사는 인하대병원 임상시험센터 회의실에서 열렸다. ISU 측은 버지니아 워트링 최고학술책임자, 히더 앨러웨이 HPS(Human Performance in Space)학과장이 참석해 ISU의 교육 철학과 건강·생명과학 연구 방향을 소개했다.
우주항공의과학연구소 측은 발표를 통해 실험 장비와 연구 환경, 미세중력·고중력 환경에서의 생리적·인지적 변화에 관한 연구 성과를 공유했다. 이후 참가자들은 연구소를 직접 방문해 실험실과 장비를 둘러보며 국내 우주의학 연구 인프라를 체험했다.
특히 연구소가 자체 설계한 맞춤형 고중력 시뮬레이터가 큰 관심을 받았다. 이 장비는 체격이 큰 실험용 쥐(랫드)와 작은 실험용 쥐(마우스)를 대상으로 최대 15G의 고중력 환경을 구현할 수 있도록 설계됐다. 다수의 실험동물을 동시에 수용할 수 있어 고중력의 급성 및 만성 효과를 다양한 생리학적 관점에서 분석할 수 있다.
김 소장은 “우리나라의 우주의생명과학기술은 그간 우주개발 선도국에 비해 상대적으로 주목받지 못했지만, 탄탄한 의생명과학 기반기술과 산업역량을 바탕으로 빠른 도약이 기대된다”며 “국제협력을 통해 더 큰 상승효과를 낼 수 있는 만큼 앞으로도 이러한 교류를 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사